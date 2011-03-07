Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее в Мексике. В финальной встрече 19-летняя Павлюченкова в трех сетах переиграла сербскую спортсменку Елену Янкович: 2-6, 6-2, 6-3.

Уроженка Самары завоевала 3-й титул в своей спортивной карьере. Отметим, что в Монтерее Анастасия Павлюченкова побеждает уже во второй раз: в марте 2010 года россиянка одержала в мексиканском городе победу над теннисисткой из Словакии Даниэлой Гантуховой.