Вернем популярность бодиблдингу! (Открытое письмо спортивной общественности)

Сегодня бодибилдинг переживает не лучшие дни. Падает популярность этого поистине массового вида спорта. Эстетичные спортсмены времен Арнольда Шварценеггера вытесняются гипермускулистыми атлетами, все менее и менее понятными рядовому обывателю. Остро встала проблема употребления стероидов в соревновательном спорте.

А ведь настоящий бодибилдинг имеет шанс стать действительно всенародно популярным – прежде всего, благодаря совместным действиям Всемирной Федерации Бодибилдинга (WBBF), Всемирной Федерации Фитнеса (WFF) и сотням публикаций, теле- и радиоэфиров, которые сопровождали возвращение в бодибилдинг обладателя титула «Юниверс» 2010 года Александра Невского.



WBBF- WFF проводит активную работу, направленную на развитие и популяризацию нашего спорта. Уже несколько лет введены и активно развиваются новые дисциплины: атлетический фитнес, модельный (грация) фитнес. Проводятся соревнования по детскому («фит-кид») фитнесу и среди спортсменов с ограниченными возможностями.



WBBF- WFF, имеющая официальную юридическую регистрацию, как общественная организация, проводит соревнования разного уровня (в том числе и турнир «Юниверс»), готовит профессиональных специалистов, оказывает методическую поддержку государственным органам, администрации спортивных залов и фитнес-центров разных стран.



Российская сборная WBBF- WFF прославляет имя России по всему миру, проводит кампанию по пропаганде здорового образа жизни. Члены организации проводят обучающие семинары, разъяснительную работу в СМИ по вопросам полноценного правильного питания, методик тренировок всех возрастных групп населения.



Возвращение Александра Невского в спорт, именно в этот момент может и должно стать решающим толчком для изменения сложившийся плачевной ситуации вокруг бодибилдинга. Именно Александр всей своей деятельностью – будь то победа на соревнованиях, новые книги, фильмы, теле- и радиоэфиры – показал, что можно создать гармоничное тело с помощью упорных тренировок и правильным питанием, а не инъекциями, ставящими под угрозу здоровье и в итоге жизнь атлетов. И на его примере, человека сделавшего себя из простого русского парня в преуспевающую голливудскую звезду множество россиян задумаются о своей жизни.



Вдвойне приятно, что Невский не останавливается на достигнутом, не забыл Россию, почивая на лаврах, а все так же несет в массы все лучшее, что может дать железный спорт. И на собственном примере демонстрирует, что силой воли, упорством и Верой можно достичь любых целей!



С Уважением,



Эдмундас Даубарас, Президент Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF), Президент Всемирной федерации фитнеса (WFF).



Андрей Басов, Президент Федерации атлетического фитнеса и культуризма России, генеральный секретарь Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF), Чемпион Европы по бодибилдингу (NABBA) 1998 г., финалист турнира по бодибилдингу «Universe» (NABBA) среди профессионалов 2000 г.



Михаил Дьяконов, Вице-президент Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF), Вице-президент Всемирной федерации фитнеса (WFF).



Гинтарас Мартинкенас, Президент Европейского отделения Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF), Президент Европейского отделения Всемирной федерации фитнеса (WFF).



Дмитрий Чижов, Первый Чемпион России по фитнесу (RABBA), Чемпион Мира по фитнесу (WFF), первый Чемпион Мира по фитнесу среди профессионалов (WFF).



Ирина Зинченко, Чемпионка мира (WABBA), чемпионка мира и чемпионка мира среди профессионалов (WFF-WBBF).



Андрей Сусекин, Вице-президент WFF-WBBF России, двукратный чемпион мира (WFF-WBBF).



Сергей Блинов, Чемпион России и мира (WBBF), главный тренер сборной команды Нижегородской области.



Дмитрий Кривчиков, Чемпион России и мира (WBBF), Президент «Федерации Атлетического Фитнеса» Нижегородской области.



Антон Ежов, Чемпион России и мира, победитель турнира «Юниверс» (WBBF).



Сергей Кленышев, Абсолютный чемпион России (WBBF), финалист турнира «Юниверс», вице-чемпион NAK РФ.



Виктор Тополь, Чемпион Европы и мира среди спортсменов-колясочников (WFF-WBBF).



Данила Братишка, Абсолютный чемпион России (RABBA), абсолютный чемпион России и Европы (WBBF).



Оксана Сидоренко, Абсолютная чемпионка мира по модельному фитнесу (WFF), чемпионка мира в парах (WBBF).



Светлана Пугачева, Чемпионка Москвы и Московской области (ФББФ), Чемпионка мира и Европы (WFF).



Владимир Боговцев, Чемпион мира (WBBF).



Людмила Колесникова, Абсолютная чемпионка мира и чемпионка мира среди профессионалов, победительница турнира «Юниверс» (WBBF).



Мария Луцина, Чемпионка мира (WBBF).



Ксения Варфаломеева, Чемпионка Европы в парах (WBBF), вице-президент WFF России по работе с детьми и инвалидами.



Евгений Кульков, Чемпион России и мира среди юниоров (WBBF).



Артем Саакян, Вице-чемпион России (WBBF) и вице-чемпион NAK РФ