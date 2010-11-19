Российская пара Кавагути - Смирнов лидирует на Гран-при в Москве

Российская пара Юко Кавагути - Александр Смирнов лидирует после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, сообщает РИА Новости. Турнир проходит в московском ледовом дворце "Мегаспорт".



Действующие чемпионы Европы набрали 61,91 балла. Второе место у японской пары Наруми Такахаси - Мервин Тран. Их оценка - 55,90 балла. Победители и призеры Cup of Russia в парном катании станут известны в субботу.