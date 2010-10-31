Сегодня в Афинах отмечается 2500-летие марафонского бега

Более 12,5 тысячи бегунов примут сегодня участие в Афинском классическом марафоне, посвященном 2500-летию Марафонской битвы, которая, соответственно, положила начало марафонскому бегу как самостоятельной легкоатлетической дисциплине, сообщает РИА Новости.

В 490 году до нашей эры близ местечка Марафон ополчение древних Афин разбило армию Персидской империи - сверхдержавы того времени.

Ежегодный афинский марафон не входит в число самых известных спортивных соревнований, но имеет над соперниками важное преимущество: он проходит по историческим местам, связанным с Марафонской битвой.

Согласно легенде, греческий тяжеловооруженный воин пробежал дистанцию от Марафона до Афин, вбежал на Акрополь и, закричав: "Мы победили!", испустил дух. По предполагаемому пути воина пролегает маршрут длиной 42,195 километра - именно такая дистанция установлена для марафонских забегов по всему миру.