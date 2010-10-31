Российская пара Илюшечкина - Майсурадзе выиграла Гран-При в Канаде! (ВИДЕО)

Российская спортивная пара Любовь Илюшечкина и Нодари Маисурадзе завоевала золотые медали на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде, сообщает РИА Новости.

В произвольной программе Илюшечкина и Майисурадзе, лидировавшие после первого дня соревнований, не обошлись без ошибок и уступили канадскому дуэту Кирстен Мур-Тауэрс и Дилан Московитч более шести баллов. Однако по сумме результат российской пары остался лучшим - 171,40.

Это первая победа в турнире серии Гран-при в карьере Илюшечкиной и Маисурадзе, а также первое российское золото в престижной категории соревнований по фигурному катанию после успеха Евгения Плющенко на московском турнире Cup of Russia в октябре 2009 года.