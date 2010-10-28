Саночника Кумариташвили посмертно наградили высшим орденом МОК

Семье грузинского саночника Нодара Кумариташвили, погибшего во время тренировочного заезда перед началом Олимпийских игр в Ванкувере, передан высший орден Международного олимпийского комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Грузии.

Кумариташвили погиб 12 февраля 2010 года за несколько часов до начала церемонии открытия Олимпиады в Ванкувере, вылетев с трассы в Уистлере и врезавшись в стальной отбойник.

Церемония вручения ордена состоялась у мемориала, установленного в память Кумариташвили в его родном поселке - Бакуриани. Орден семье передали представитель МОК Памела Вайпонд, президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт и вице-президент организации Геральд Стейрер.

Решение о посмертном награждении Кумариташвили исполком МОК принял несколько дней назад на заседании в Акапулько.