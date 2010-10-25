Руководитель группы российских горных туристов погиб под лавиной в Киргизии

Руководитель группы российских горных туристов из Нижнего Новгорода погиб при преодолении перевала Кара-Арча в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

Снежная лавина обрушилась на группу из 10 российских спортсменов, совершавших маршрутное восхождение на один из перевалов в Иссык-Кульской области Киргизии, в воскресенье утром.

Под снежным завалом остался руководитель группы 45-летний россиянин С.Никаноров. Информация о его местонахождении уточняется. Остальные члены группы приняли решение продолжить маршрут.



