Мустафина выиграла уже пятую медаль на ЧМ по спортивной гимнастике (ВИДЕО)

Российская спортсменка Алия Мустафина выиграла свою уже пятую медаль на проходящем в голландском Роттердаме чемпионате мира, заняв второе место в вольных упражнениях.

За свое выступление на ковре Мустафина заработала 14,766 балла, точно такой же результат у румынки Дианы Челару. Выше судьи оценили лишь программу австралийки Лорен Митчелл (14,833).

Ранее Мустафина завоевала золото в командном и личном многоборье, серебро в опорном прыжке и на брусьях.