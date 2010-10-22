Четыре спортивные федерации теперь под одной крышей

Cостоялась встреча руководителей Ассоциации лыжных видов спорта России и четырех входящих в нее национальных федераций (горнолыжного спорта и сноуборда, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, фристайла) с журналистами.

Событийным поводом для разговора стала премьера универсального портала Ассоциации. Теперь любой профессионал или любитель какого-либо из шести олимпийских лыжных видов может получить необходимую ему информацию, листая страницы нового портала.

Но разговор этим не ограничился. Большая часть вопросов репортеров так или иначе касалась предстоящего зимнего сезона и планов подготовки к Сочи-2014. Приглашенные руководители - генеральный директор Ассоциации, первый вице-президент федерации фристайла Сергей Король, президенты федераций Светлана Гладышева, Елена Вяльбе и Александр Уваров ответили почти на тридцать вопросов. Присутствующих интересовало буквально все: сотрудничает ли Ассоциация с Олимпийским комитетом России? Как будет отмечаться грядущее 25-летие развития фристайла в России? Когда в стране появятся новые современные трамплины, отвечающие международным требованиям? Почему из страны уезжают молодые талантливые горнолыжники? Почему в исполкоме ФИС нет российского представителя? Какие прогнозы на выступление наших лыжников на предстоящем в 2011 году чемпионате мира?...

Собравшиеся узнали, к примеру, что впервые ОКР пригласил руководителей федераций лыжных видов спорта и главных тренеров сборных команд вместе со специальной комиссией посетить будущие олимпийские объекты в Сочи и высказать свои замечания, предложения. Что если к 2015 году будет реализована целевая программа строительства лыжных трамплинов в стране, то в России может пройти сразу до шести этапов Кубка мира в рамках так называемого «Русского тура». К этому же сроку должны быть возведены 118 детских трамплинов для подготовки смены «летающим лыжникам». Что готовится единая антидопинговая программа Ассоциации, которая в начале ноября будет представлена в ФИС. Сергей Король подробно рассказал присутствующим о мерах по борьбе с употреблением запрещенных стимулирующих средств, подчеркнув, что работа ведется не только на федеральном уровне, но и на региональном. Он же сообщил, что в скором времени в ФИС должны появится еще два российских представителя. Плюс к тем шестнадцати, что работают в комитетах и комиссиях Международной федерации сейчас. Кандидатуры новых представителей сейчас обсуждаются.

А президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров заявил о том, что женские прыжки на лыжах могут быть включены в программу Олимпийских игр в Сочи.

- Эту идею, пояснил он, - инициировали федерации США и Германии. Поскольку, Игры пройдут в России, от нас во многом зависит, включать новые виды или нет. Мы же не являемся лидерами в этой дисциплине и пока взяли время на раздумье. Нам предложили проводить у себя соревнования, в частности, на трамплине на Воробьевых горах в Москве. Но на его подготовку нужен минимум год, поэтому первый турнир там может состояться только в 2012 году.

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, отвечая на вопрос, заявила, что согласна исполнять обязанности главного тренера сборной, до ожидаемого прихода весной 2011 года эстонца Мати Алавера.

- Сейчас все, чем должен заниматься главный тренер, в том или ином виде идет через меня, - сказала она. - Я не хочу становиться главным тренером с приставкой и.о., но если наши руководители будут настаивать, придется. Потому что брать кого-то со стороны на один сезон было бы крайне неприлично и нетактично. Главный тренер не должен заниматься бумажной волокитой. Он должен направлять старших тренеров, дискутировать с ними, корректировать тренировочный процесс. И Мати Карлович Алавер, на которого я делаю ставку, - как раз тот самый человек.

Учитывая огромный интерес журналистов к теме лыжных видов спорта, а пресс-конференция прошла при полном аншлаге, решено такие встречи проводить регулярно.