Олимпийский чемпион-1980 Юрий Варданян попал в автокатастрофу

Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР, знаменитый штангист Юрий Вартанян попал в автокатастрофу и получил телесные повреждения разной степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

"9 октября было получено сообщение о том, что на 20-м километре автотрассы Ереван-Гюмри автомобиль марки "Лексус", водителем которого был 54-летний Юрий Варданян, столкнулся с трактором марки "КИО-6 К-701", в результате чего Варданян получил телесные повреждения разной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу Аштарака, а затем в Ереван", - говорится в сообщении.

Варданян 43 раза бил рекорды мира, много раз выигрывал чемпионаты мира, Европы и СССР. В настоящее время он является советником президента Армении Сержа Саргсяна.