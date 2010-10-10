Россиянка Шобухова выиграла марафон в Чикаго и с ним - главный приз года (ВИДЕО)

Российская бегунья Лилия Шобухова выиграла один из престижнейших марафонских забегов в мире - Чикагский, и это позволило ей завоевать главный приз серии World Marathon Majors, сообщает АР.

Шобухова преодолела дистанцию за 2 часа 20 минут 25 секунд, установив при этом персональный рекорд. Еще одна россиянка Мария Коновалова заняла третье место с результатом 2 часа 23 минуты 50 секунд.

Победа в чикагском марафоне принесла Шобуховой 25 баллов в рейтинг World Marathon Majors Series, что позволило ей одержать досрочную победу в этом сезоне, несмотря на то, что финальный марафон пройдет только 7 ноября в Нью-Йорке. Победа в серии принесла Шобуховой, которая помимо Чикаго в этом году выигрывала лондонский марафон, премию в 500 тысяч долларов.