ЧМ по волейболу: сборная России выиграла у пуэрториканцев

Сборная России завершила первый этап чемпионата мира по волейболу среди мужчин в Италии, одержав три победы в трех матчах.

В последнем из них наша команда, возглавляемая Даниэле Баньоли (на фото), в пяти партиях выиграла у команды Пуэрто-Рико - 3-2 (21:25, 25:14, 25:21, 23:25, 15:11).

Ранее на турнире сборная России, выступавшая в группе С, победила команды Австралии и Камеруна. Теперь она переезжает из Модены в Катанию, где пройдут матчи второго группового этапа.