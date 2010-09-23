Максимов и Слепцова - чемпионы России по летнему биатлону в индивидуальной гонке

Максим Максимов выиграл золотую медаль чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Уфе, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Максимов взял верх в индивидуальной гонке на 20 км - со временем 49 минут 34 секунды. На четырех огневых рубежах он допустил только один промах. Второе место занял Иван Черезов, третье - Алексей Чурин.

У женщин в индивидуальной гонке на 15 км победила Светлана Слепцова, с двумя промахами показавшая время 40 минут 39 секунд. Серебро досталось Анне Богалий-Титовец, бронза - Яне Романовой.

Следующий соревновательный день запланирован на субботу, когда состоятся две эстафеты: женская 4х6 км и мужская 4х7,5 км.