Сегодня Медведев встретится со сборной России по боевым искусствам

Президент РФ Дмитрий Медведев встретится сегодня с членами сборной России по боевым искусствам, занявшей первое место в медальном зачете на первых Всемирных Играх боевых искусств, сообщает РИА Новости.

По итогам восьми дней соревнований, состоявшихся в Пекине, россияне завоевали 39 медалей: 18 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых. Второе место заняли представители Китая - 31 медаль (15-3-13), а тройку лучших команд замкнули украинцы - 23 (7-5-11).

Первые Всемирные Игры боевых искусств проходили под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие подобные соревнования состоятся в 2013 году.