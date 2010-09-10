ЧМ по баскетболу. Сборная России проиграла в 1/4 финала американцам

Сборная России проиграла в четвертьфинале проходящего в Турции чемпионата мира по баскетболу команде США со счетом 79:89.

Только в первой половине встречи игра была равной. Дальше сказалось преимущество американцев. Самым результативным игроком в составе сборной России стал Сергей Быков, набравший 17 очков. Наибольшей результативностью в составе американцев отметился Кевин Дюрант - 33 баллов.

Сборная России переходит в утешительный турнир за 5-8 места.



