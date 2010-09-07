ЧМ по борьбе. Россиянин Хуштов выиграл бронзу, но не рад ей

Олимпийский чемпион Асланбек Хуштов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской, вольной и женской борьбе в Москве, но рассчитывал на большее.

В весовой категории до 96 кг в греко-римском стиле Хуштов в полуфинале уступил иранцу Амиру Азизу Алиакбари, а в схватке за бронзу во втором раунде одержал чистую победу (туше) над Давидом Солдадзе из Узбекистана.

"Конечно, я не очень доволен бронзой, потому что хотел побороться в финале, - сказал Хуштов. - Но это спорт, побеждает сильнейший. Значит, мне есть над чем работать".

Аликбари стал в итоге чемпионом мира, в финале победив белоруса Тимофея Дзейниченка.