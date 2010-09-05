Японский мотогонщик Томидзава погиб на Гран-при Сан-Марино

Японский мотогонщик Шойя Томидзава, выступавший в следующей по классу после MotoGP серии Moto2, попал в аварию на Гран-при Сан-Марино и скончался от полученных травм, сообщает официальный сайт MotoGP.

19-летний Томидзава потерял контроль над своим мотоциклом и на полной скорости столкнулся с двумя другими гонщиками. При падении японец ударился головой о дорожное полотно, вдобавок на него наехали гонщики Алекс Де Анджелис и Скотт Реддинг. Томидзава получил черепно-мозговую травму, травмы позвоночника и внутренних органов. Он был доставлен вертолетом в больницу уже в состоянии комы, спасти его жизнь не удалось.

Несмотря на трагедию, гонка была продолжена.