Забег в Лужниках, посвященный юбилею Олимпиады, пройдет 4 сентября

Забег «Россия» на дистанцию 15км, посвященный 30-летнему юбилею Олимпийских игр в Москве, будет проведён 4 сентября в Лужниках по Олимпийской трассе от УСЗ “Дружба”.

Изначально он должен был состояться 7 августа, но дважды переносился в связи с аномальной жарой и смогом в Москве. Забег пройдет под руководством заслуженного тренера России Валерия Шеханова, который организует и проводит подобные мероприятии не один десяток лет.

Участники, показавшие результат быстрее, чем 46 минут 45 секунд, будут награждены памятными сувенирами, медалью и грамотой в честь 30-летия Олимпийских игр в Москве. Именно за такое время преодолели стартовый 15-километровый отрезок лидеры марафонского забега на ОИ-1980.

Кроме того, в программе также забеги на более короткие дистанции - 5 км и 2010 м. Старт - в 10 часов от УСЗ «Дружба». Принять участие в забегах могут все желающие.