В Челябинск приехала самая сильная в мире женщина

На стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске проходят соревнования двух женщин-силачей - неоднократной чемпионки мира по силовым видам спорта, полячки Анеты Флорчик и челябинки Мариной Кигилевой по прозвищу «Броня».



Четырехкратная чемпионка мира по армреслингу Анета Флорчик имеет несколько зарегистрированных рекордов Гинесса. Она без труда гнет сковородки в трубку. Как сообщил «Интерфакс-Урал» президент федерации «Уралстронг - Силачи Руси» Дмитрий Кононец, девушкам предстоит выполнить два упражнения - фермерскую прогулку и автоспринт, чтобы выяснить - кто же из них является сильнейшей женщиной мира.



