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В Челябинск приехала самая сильная в мире женщина

21 августа 2010, 11:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинск приехала самая сильная в мире женщина

На стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске проходят соревнования двух женщин-силачей - неоднократной чемпионки мира по силовым видам спорта, полячки Анеты Флорчик и челябинки Мариной Кигилевой по прозвищу «Броня».

Четырехкратная чемпионка мира по армреслингу Анета Флорчик имеет несколько зарегистрированных рекордов Гинесса. Она без труда гнет сковородки в трубку. Как сообщил «Интерфакс-Урал» президент федерации «Уралстронг - Силачи Руси» Дмитрий Кононец, девушкам предстоит выполнить два упражнения - фермерскую прогулку и автоспринт, чтобы выяснить - кто же из них является сильнейшей женщиной мира.

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