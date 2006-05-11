Центральные СМИ … об «АК Барсе» не пишут

КАКОВЫ бы ни были успехи у футбольного «Рубина», УНИКСа или «Ракеты», хоккей – национальная татарская игра. Во всяком случае, поговаривают, что именно так считает президент РТ Минтимер Шаймиев.

В этом году «Ак Барс», на одном дыхании, уложив всех своих соперников на лопатки, стал чемпионом страны. Казань пела и танцевала, отмечая праздник. Но неприятный осадок все же остался. Болельщики «Ак Барса» говорили: «Наш клуб так здорово играет, но почему же его так не любит центральная пресса?»

«Необьективность некоторых центральных изданий настолько бросилась нам в глаза, что мы решили провести собственное расследование и понять, что же все-таки происходит вокруг нашей команды», – сообщил главный редактор программы «7 дней» телекомпании «Новый Век» Ринат Ахметзянов. «Мы разговаривали с тренерами и игроками, но на вопрос о странном пристрастии некоторых СМИ они, как правило, улыбались и говорили, что не удивлены и ожидали что-то подобного. Нам стало известно, что в начале сезона в расположение хоккейного клуба прибыл гонец из одного центрального издания и предложил так называемое «абонентное обслуживание». Все просто: «Ак Барс» платит, и уважаемая газета пишет о команде благожелательно. «Ак Барс» отказался и получил гримасу на страницах одной уважаемой газеты». Эти слова нам подтвердил и вице-президент спортивной прессы Татарстана Александр Медведев.