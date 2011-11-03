Межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М "Тополь", 20 лет стоявшая на боевом дежурстве, была успешно запущена сегодня в 10.45 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ полковника Вадима Коваля.



Пуск проведен совместными боевыми расчетами йошкар-олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Космических войск. Учебно-боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне полуострова Камчатка.



