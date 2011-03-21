Отец Каддафи - французский летчик, с базы имени которого его сейчас и громят!

Ливийский лидер Муамар Каддафи, по всей вероятности, является сыном французского летчика, уроженца Корсики Альбера Презьози, сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.



Французская авиабаза в департаменте Верхняя Корсика, носящая имя Презьози, задействована в настоящее время в обеспечении военной операции против Ливии.



Капитан Презьози сражался с летчиками Люфтваффе в составе легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман" и погиб в воздушном бою в 1943 году. За два года до гибели он совершил из-за неисправности вынужденную посадку в ливийской пустыне. Его приютили бедуины, и там у Презьози возникла любовная связь с местной девушкой. Впоследствии она родила мальчика, который, предположительно и есть Муамар Каддафи.



Журналисты отмечают поразительное сходство между Презьози и Муамаром Каддафи, который родился 19 июня 1942 года – как раз через 9 месяцев после посадки летчика. Имеются также утверждения ряда сослуживцев Презьози, которые подтверждают сенсационную версию.