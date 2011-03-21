В Фукусиме произошла серия новых землетрясений магнитудой до 5,3

Очередная серия подземных толчков магнитудой до 5,3 произошла в районе японской префектуры Фукусима, серьезно пострадавшей от разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами 11 марта, сообщает сайт Геологической службы США.



В 14.08 по местному времени (08.08 мск) были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,8 километра. Эпицентр располагался в 116 километрах к юго-востоку от города Иваки (префектура Фукусима) и в 176 километрах к северо-востоку от столицы страны города Токио.



Второе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 14.54 по местному времени (8.54 мск). Очаг залегал на глубине 37,1 километра, эпицентр располагался в 143 километрах к юго-востоку от города Иваки в префектуре Фукусима.



Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.