В Приангарье внедрят грозопеленгаторы для поиска пожаров возникших из-за гроз

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Иркутские ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, разработали систему регистрации молний, которую в лесопожарном сезоне 2023 года министерство лесного комплекса региона начнет использовать для поиска очагов пожаров, возникших из-за гроз, сообщает ТАСС.

Система регистрации молниевых разрядов позволит выявлять лесные пожары, произошедшие из-за гроз, и точные места их возникновения.

С учетом этой информации будут корректироваться маршруты авиапатрулирования, что позволит обнаруживать лесные пожары на ранней стадии.

Система грозопеленгации основана на регистрации электромагнитного излучения, которое генерируют молниевые разряды.