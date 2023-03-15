Канада занимает второе место по количеству торнадо в мире

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

© facebook.com/arcady.lvovich, Global look press

Канада огромна — это вторая по величине страна в мире по суше после России — но большинство ее жителей живут недалеко от границы с Соединенными Штатами. В результате многие канадские торнадо в конечном итоге приземляются в районах без свидетелей, в результате чего перепись торнадо в стране удивительно неполна, сообщает «The New York Times».

Еще пару лет назад среднее количество подтвержденных канадских торнадо в год составляло около 60 (достаточно, чтобы заработать свое место в качестве страны со вторым по величине торнадо в мире, после Соединенных Штатов, которые в среднем составляют около 800 в год), хотя ученые подсчитали, что фактическое число должно быть ближе к 150.

Такой недостаток данных является как неудовлетворительным, так и опасным. Торнадо могут быть смертельными, а их имущество дорогостоящим. Их частота, расположение и серьезность не всегда хорошо понятны, а также могут меняться.

Если ученые когда-нибудь собираются определить, как изменение климата влияет на эти процессы по-настоящему, то им потребуется точная количественная оценка — не только того, сколько торнадо происходит, но и где.

Используя социальные сети и свидетельства очевидцев, спутниковые снимки, кадры с беспилотников и упавшие деревья, группа отследила больше канадских торнадо, чем когда-либо прежде. В 2021 году был установлен рекорд по количеству подтвержденных торнадо за год: 117 в год.

Первым шагом детективной работы с торнадо является выяснение того, где искать.

Торнадо образуются, когда холодный воздух давит на поднимающийся горячий воздух при правильных условиях. Это может произойти во многих различных видах штормов, хотя самые крупные и разрушительные торнадо происходят из мезоциклонов суперячеек: высоких колонн вращающихся восходящих потоков в больших грозах.

Осадки в грозовом облаке толкают мезоциклон вниз, и по мере того, как его части находятся под давлением и подвергаются воздействию разных температур, создается воронка. Когда эта воронка касается земли, она классифицируется как торнадо.

Классический пример разворачивается на Великих равнинах Соединенных Штатов, где влажный, теплый воздух из Мексиканского залива встречается с холодным, сухим воздухом из Скалистых гор. Там происходит больше торнадо, чем в любом другом месте на Земле.

Специфика каждого шторма проявилась на фотографиях высокого разрешения, снятых беспилотниками и самолетами.

Деревья, падающие друг на друга, указывают на торнадо. Длинный, тонкий путь разрушения: торнадо. Два параллельных пути? Многовитковый торнадо. Черепица, сорванная с коровников, вырванные из земли посевы — вся эта информация помогает ученым реконструировать торнадо, понимая, как он образовался и какой риск он представлял или будет представлять для людей и инфраструктуры.

Даже в ненаселенных районах торнадо могут разрушать электрические линии и вызывать лесные пожары, поэтому их воздействие ощутимо. Но основная цель – превентивная.