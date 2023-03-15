Быстрое распространение высококонтагиозного грибка-убийцы представляет новую угрозу для амфибий по всей Африке

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Массовые грибковые инфекции, которые приводят население во всем мире к коллапсу, происходят не только в научной фантастике. Хитридиомикоз, худшее заболевание позвоночных в зарегистрированной истории, уже уничтожил сотни видов амфибий по всему миру, сообщает «phys.org».

Из-за значительной части этого грибкового заболевания 41% амфибий в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Только виды, живущие в Африке, казалось, были относительно избавлены от бедствия хитридиомикоза — по крайней мере, так казалось до сих пор.

Новое исследование показало, что эта отсрочка, вероятно, была временной: результаты выявляют, что гриб Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), патоген, вызывающий хитридиомикоз, теперь прочно утвердился по всей Африке. Возможно, до сих пор его там упускали из виду, но вполне вероятно, что патоген распространится дальше и вызовет эпизоотии по всей Африке в ближайшем будущем.

Первые известные эпизоотии хитридиомикоза произошли в конце 1970-х и начале 1980-х годов в западной части Северной Америки, в конце 1990-х годов в Центральной Америке и Австралии и в начале 2000-х годов в Южной Америке.

Генетический анализ показал, что помимо штамма Bd-GPL («Глобальная пандемическая линия»), который, как считается, ответственен за большинство эпизоотий хитридиомикоза, сегодня существуют по крайней мере четыре других штамма из Южной Кореи, Швейцарии, Южной Америки и южной Африки.

Исследователи проверили мазки кожи 1 651 живых амфибий, пойманных в период с 2011 по 2013 год в Бурунди, Экваториальной Гвинее, Камеруне и Демократической Республике Конго на инфекцию Bd. Наконец, они просмотрели научную литературу между 1852 и 2017 годами для записей о наличии или отсутствии видимой инфекции хитридиомикоза у амфибий со всей Африки. В целом, в исследовании анализировались закономерности присутствия патогенов у более чем 16 900 амфибий.

Споры Bd процветают в прохладных, влажных местах обитания, а также внедряются и размножаются в ороговевших ротовых частях и коже саламандр, тритонов и цецилий, но особенно лягушек и жаб.

Хитридиомикоз исключительно заразен, так как ему не нужен животный вектор для распространения. Болезнь редко убивает головастиков, но часто убивает взрослых, у которых она вызывает отслаивание кожи, вялость, потерю веса и, в конечном счете, остановку сердца.

«Устранение этого микроскопического патогена в дикой природе невозможно, но мы знаем, что, если дать такую возможность, многие виды-хозяева могут выжить. Поскольку этот патоген, по-видимому, перемещается по всему миру с людьми, у нас есть моральный императив участвовать и пытаться управлять, и смягчать, когда это возможно»,- считают ученые.