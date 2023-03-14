Ученые выяснили, что безопасный уровень загрязнения воздуха отмечен на менее 1% территории Земли

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Фото: pixabay

Группа исследователей из Китая и Австралии изучила уровень загрязнения воздуха в разных точках планеты и пришла к выводу, что безопасным в этом отношении можно считать лишь менее 1% территории Земли, сообщает ТАСС.

Авторы работы проанализировали измерения уровня загрязнения воздуха на планете взвешенными частицами PM2.5, большие дозы которых могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Основой для исследования стали данные станций мониторинга в 65 странах и метеорологическая информация за период с 2000 по 2020 гг.

«В 2019 году только 0,18% площади суши и 0,001% населения мира подвергались среднегодовому воздействию PM2.5 в концентрациях ниже (рекомендованного ВОЗ) предела в 5 мкг/м3», - говорится в статье.

Авторы уточнили, что самые высокие уровни содержания вредоносных частиц выявлены в Восточной Азии, Южной Азии, Северной Африке. При этом Австралия, Новая Зеландия, другие регионы Океании и Южная Америка относятся к регионам с наиболее низким среднегодовым содержанием PM2.5 в воздухе, однако количество дней в году, когда этот показатель превышает норму, растет.

«В Южной и Восточной Азии более 90% дней в 2000, 2010 и 2019 годах имели суточные концентрации PM2.5 выше 15 мкг/м3. В Океании, особенно в Австралии и Новой Зеландии, в 2019 году наблюдалось заметное увеличение числа дней с высокими концентрациями частиц», - уточняют ученые.