Агрессия пауков коричневой вдовы, вероятно, влияет на снижение популяции черной вдовы

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Фото: Chuck Evans (mcevan), wikimedia.org

Пауки черной вдовы заслужили грозную репутацию за свой ядовитый укус. Но в некоторых частях юга США этим паукам есть чего бояться — от родственников пауков, которым по-настоящему не нравится их компания, сообщает «phys.org».

За последние пару десятилетий исследователи заметили, что пауки черной вдовы обычно вытесняются коричневой вдовой, другим видом того же рода, Latrodectus.

Новые исследования показывают, что это не просто случай, когда один вид выигрывает конкуренцию за пищу или среду обитания.

Пауки коричневых вдов имеют поразительную склонность искать и убивать близлежащих черных вдов.

Ученые установили, что поведение коричневых вдов очень агрессивно по отношению к южным черным вдовам, но гораздо более терпимо к другим паукам в том же семействе.

Пауки коричневой вдовы (Latrodectus geometricus), как полагают специалисты, являются родными для Африки, но были завезены на все континенты, кроме Антарктиды.

Пауки черной вдовы являются родными для Северной Америки и включают два близкородственных вида, западную черную вдову (Latrodectus hesperus) и южную черную вдову (Latrodectus mactans).

Собирая диких пауков во Флориде, биологи заметили коричневых вдов, вытесняющих черных вдов, но не других родственных видов. Это заставило их задуматься.

Наблюдения в этой области показали, что коричневые вдовы, по-видимому, гораздо более терпимы к другим видам за пределами своего рода, и поэтому, если бы ресурсы были основным фактором, то мы должны были бы увидеть такое же поведение с другими пауками, конкурирующими за те же ресурсы, но это, похоже, не так,

Самки коричневых вдов были примерно в два раза более плодовиты и всегда больше по размеру, чем черные вдовы, причем коричневые вдовы часто производили несколько яичных мешочков за раз, по сравнению с черными вдовами, производящими только один.

На протяжении всех экспериментов пауки-коричневые вдовы регулярно отваживались на атаки черной вдовьей паутины.

Красные домашние пауки и триангулянтные паутинные пауки также демонстрировали такое «смелое» поведение, но черные вдовы никогда не наблюдались как агрессоры.

Ученые не ожидали найти такую драматическую и последовательную разницу в личностях коричневой вдовы и черной вдовы.

Черные вдовы чрезвычайно застенчивы, контратакуют только для того, чтобы защитить себя от агрессивного паука и не нападают на соседей любых видов.

Однако характеристика пауков-коричневых вдов как «агрессивных» является относительным термином, отражающим их позицию по отношению к паукам черной вдовы, но не к людям или животным и птицам.

Они будут убегать или скатываться в мяч и притворятся мертвыми, когда на них нападают или преследуют большинство других животных за пределами их добычи. Яд коричневой вдовы вызывает у человека менее тяжелые реакции, чем у черных вдов, а укусы людей очень редки.

Исследователи отмечают, что инвазивные виды обычно превосходят местных жителей благодаря преимуществам в таких факторах, как плодовитость, рост, рассеивание или защита от хищников. Прямое хищничество инвазивного вида на его родного родственника в животном мире встречается редко.