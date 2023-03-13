Древняя окаменелость, похожая на утконоса, может переписать историю яйцекладущих млекопитающих

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Утконос на рисунке XIX века. Гульд, Джон (1845-1863), Общественное достояние, wikimedia.org

Окаменелости родственника утконоса возрастом 70 миллионов лет под названием Patagorhynchus pascuali, найденные в Южной Америке, показывают, что яйцекладущие млекопитающие эволюционировали на более чем одном континенте, сообщает «live science».

Около 70 миллионов лет назад маленькое пушистое, похожее на утконоса существо бегало по берегам древнего озера. Это не было бы примечательным событием, если бы не одно: озеро находилось в современной Аргентине, а не в Австралии.

Существо, получившее название Patagorhynchus pascuali, является самой старой окаменелостью группы яйцекладущих млекопитающих, известных как монотремы, когда-либо обнаруженных в Южной Америке.

Открытие может переписать историю о том, где эволюционировали эти странные ранние млекопитающие.

Сегодня все пять видов живых монотремов, которые включают утконоса (Ornithorhynchus anatinus), короткоклювую ехидну (Tachyglossus aculeatus) и три вида длинноклювых ехидн (Zaglossus), встречаются исключительно в Австралии и на нескольких окружающих ее островах.

Так как же предок утконоса оказался так далеко?

Миллионы лет назад Австралия, Южная Америка и Антарктида (а также части Африки и Азии) были объединены в суперконтинент под названием Гондвана. Этот мега-массив суши начал распадаться около 180 миллионов лет назад, во время юрского периода, но полностью отделился примерно до 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода.

Новое открытие ясно демонстрирует, что Монотремы развивались не уникально на австралийском континенте, но и в других частях южной Гондваны.

У живых утконосов нет зубов. Но другой вымерший родственник утконоса, Обдуродон возрастом 30 миллионов лет, сохранил зубы как в верхней, так и в нижней челюстях. Моляр P. pascuali очень напоминал эти зубы, а также очень маленькие, несовершенные зубы, которыми ненадолго обладают детеныши утконоса.

Хотя открытие представляет собой важную и интересную новую часть эволюционной головоломки, исследователи все еще далеки от полной картины. «В летописи окаменелостей монотрамы все еще есть огромные пробелы», — считают авторы исследования. Например, хотя в Антарктиде не было обнаружено окаменелостей, несмотря на ее предыдущую близость к Австралии и Южной Америке, вероятно, глубоко подо льдом находятся древние кости утконоса.