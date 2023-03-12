Археохимики обнаружили признаки высокой централизации древней империи Уари

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Ученые из Европы и США расшифровали состав черных чернил, которые мастера южноамериканской империи Уари использовали для росписи керамики, что указывает на центроориентированность государственного устройства, сообщает ТАСС.

Жители некоторых изученных нами регионов Анд, особенно на севере Перу, использовали черные краски на базе железа и кальция до прихода Уари. После установления режима Уари, они перешли на стандартизованные по всей империи чернила на базе соединений марганца. Это говорит о том, что империя Уари контролировала процесс производства керамики и, возможно, поставляла «правильные» чернила всем мастерам.

До зарождения империи Инков на территории Перу возникали и распадались десятки других государств, часть из которых исчезала бесследно, а другие - становились частью культуры последующих политических образований. К примеру, империю Инков в определенном отношении можно назвать наследником более древнего государства, империи Уари, возникшей на территории Перу на излете античности.

Недавно палеогенетики подтвердили высокую преемственность между империями Инков и Уари в ходе масштабного анализа ДНК древних индейцев, живших в Андах 0,5-9 тыс. лет назад. Изучение культуры Уари осложнено тем, что эта древняя цивилизация не оставила после себя письменных источников, что не позволяет ученым напрямую выяснить то, как была устроена эта империя.