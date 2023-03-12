Голландские фермеры и климатические активисты протестуют против политики правительства

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Более 10 000 голландских фермеров протестовали в Гааге в субботу против планов правительства по ограничению выбросов азота, политика, которая, по их словам, положит конец многим фермам и ударит по производству продуктов питания, сообщает «Рейтер».

В других частях города тысячи экологов заблокировали главную магистраль в несанкционированном протесте против налоговых правил. Полиция применила водометы, чтобы разогнать группу из примерно 100 активистов поздно вечером.

Протестующие в поддержку фермерских хозяйств несли плакаты с надписями «Нет фермеров, нет еды» и «Нет никакой азотной «проблемы» во время мирной демонстрации.

Относительно большое количество скота и интенсивное использование удобрений привели к уровням оксидов азота в почве и воде в Нидерландах и Бельгии, которые выше, чем позволяют правила Европейского союза.

Фермерские группы говорят, что проблема преувеличена и что предлагаемые решения несправедливы и неэффективны.