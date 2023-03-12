Мировой океан загрязнен более чем на 170 трлн частиц пластика общим весом около 2 млн тонн

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По данным приведенным газетой «Коммерсант» крупнейшим в мире загрязнителем океана пластиковым мусором являются Филиппины — в 2021 году его выбросы в море здесь составили 356 тыс. тонн. Это — 35,6% общего годового объема в 1,01 млн тонн.

Второй по значению загрязнитель — Индия — 126,5 тыс. тонн в год (12,5%).

На третьем месте с 73 тыс. тонн (7,3%) идет Малайзия, а один из крупнейших в мире производителей пластикового мусора в целом — Китай с 80 млн тонн — находится лишь на четвертом месте по объему мусора, сбрасываемого в море (70 тыс. тонн, 7%).

Это объясняется тем, что далеко не весь китайский пластиковый мусор добирается до океана — большая его часть оседает на суше. Такие страны, как Филиппины или Малайзия, состоят из сотен островов, поэтому подавляющее большинство всего производимого пластикового мусора в этих странах отправляется прямо в море.

Во многих странах пластиковый мусор из моря стал неотъемлемой частью экономики — в развивающихся странах все больше стартапов делают из вылавливаемых в океане пластиковых отходов мебель и строительные материалы, а у многих производителей одежды переработанный океанический пластик стал полноценной частью модных и спортивных коллекций.

Из исследования американского института 5 Gyres следует, что мировой океан загрязнен более 170 трлн частиц пластика общим весом около 2 млн тонн.

В исследовании подчеркивается, что без принятия ограничительных мер объем пластикового мусора в мировом океане к 2040 году вырастет в 2,6 раза по сравнению с нынешним.