Нам написали из Стерлитамака о том, что власти наконец услышали жителей и начали говорить об экологии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay

В прошлом году в редакцию «АН» поступило письмо с просьбой о поддержке в борьбе за экологическую чистоту из города Стерлитамак, а также из расположенных по соседству Салавата и Ишимбая, все они находятся в республике Башкортостан. Там фиксируется регулярное превышение выбросов вредных веществ из расположенных в относительной близости от жилых районов предприятий химической отросли. Люди болеют, а многочисленные обращения в Росприроднадзор, Министерство экологии и природоохранную прокуратуру РБ и РФ, не давали никаких результатов. На этот раз к нам обратились активисты с радостной вестью, что борьба наша увенчалась успехом. Но, и в столь позитивных обстоятельствах не обошлось без курьёзных деталей.

Напомним обстановку, при которой стартовала переписка между «АН» и экоактивистами. Заводы АО «БСК» (производство «Соды» и «Каустика»), ГК «Тау Нефтехим» (производство «Синтез-Каучук» и «СНХЗ»), ООО «Газпром нефтехим Салават» выбрасывали около 150 вредных веществ в окружающую среду. Экоактивист Альбина Гайсина из Стерлитамака прислала нам анализы своего ребенка, в которых обнаружено превышение нормы в 62 раза фенилглиоксиловой кислоты. Вместе с тем стало известно об избытке толуола, ксилола, стирола, этилбензола в воздухе Стерлитамака.

Толуол отрицательно влияет на нормальную деятельность человеческого мозга, вследствие чего умственные способности пострадавшего понижаются. Под влиянием этого химиката человек испытывает постоянную усталость, потерю памяти, резкое снижение аппетита. Этилбензол - пагубно влияет на работу мышц и приводит к нарушениям координации. При воздействии этого химиката появляется странное зудящее ощущение в ротовой полости, носу и животе, глаза начинают слезиться, постоянно болит голова, а дыхание становится тяжелым. Непродолжительное вдыхание паров стирола может вызывать раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, тошноту, головокружение. Это вещество отрицательно влияет на функцию печени и почек, на кровеносную и нервную системы.

Весь вышеуказанный набор далеко неблаготворных ощущений испытали на себе жители Стерлитамака. Совершено очевидно, что далее терпеть такое они уже не могли. Отмечу, что наша газета «Аргументы Недели» оказала им посильную помощь в виде информационного освещения проблемы. И нам было приятно получить письмо из Стерлитамака от Риты Фахретдиновой: «Здравствуйте Мария. У нас столько замечательных новостей... Благодаря совместным усилиям мы достучались до федералов... На нас обратила внимание Абрамченко, также комитет Госдумы по экологии, Общественная палата. И теперь на наши города практически стали частью федерального проекта «Чистый воздух». Глава республики получил нагоняй из Москвы и наконец все сдвинулось с мертвой точки. Сегодня на центральном телеканале целый брифинг по нашей ситуации провели. Изначально мы начали бомбить все федеральные структуры. Писали Абрамченко массово в ее Телеграмме, параллельно писали массово Путину, потом писали всем депутатам в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, писали Володину, писали в Общественную палату РФ. И чудо... О нас написала вице-премьер Виктория Абрамченко».

Приводим дословно всё, что написала о вышеизложенной проблеме Виктория Абрамченко 17 февраля в своём телеграм канале: «Сегодня разбиралась с качеством воздуха в городах Башкортостана.

Все чаще люди жалуются на выбросы в Стерлитамаке и Салавате. От контролирующих органов, региона и предприятий-загрязнителей жители ждут подробных разъяснений о предпринимаемых мерах по улучшению экологической ситуации и особенно – контроль за выбросами в период НМУ. Есть города, где ситуация хуже и уровень загрязнения «высокий» и «очень высокий» (и они попали в список для расширения эксперимента по квотированию выбросов с 1 сентября 2023 года).



Но в городах с «низкими» показателями зачастую выбрасываются вещества, которые обладают резким специфическим запахом. И это существенно отражается на качестве жизни граждан. Стерлитамак и Салават – наглядные тому примеры.



Для таких городов надо предпринимать меры по минимизации воздействия, слышать граждан и добиваться от предприятий-загрязнителей реальных результатов по экологической модернизации.



Поручила (редакция «АН» - публикуем дословно письмо Абрамченко, чтобы была в дальнейшем возможность проконтролировать, что исполнено, а что - нет):



Минприроды, Росприроднадзору совместно с регионом и предприятиями-загрязнителями провести инвентаризацию выбросов, а также составить сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха. Это позволит оценить уровень выбросов конкретных загрязняющих веществ от источников и определить допустимые вклады.



Минприроды проработать вопрос включения в паспорт проекта «Чистый воздух» отдельных мероприятий для городов Стерлитамак и Салават.



В максимально сжатые сроки заключить четырехсторонние соглашения по выполнению мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в данных городах между Минприроды России, Правительством Республики, Росприроднадзором и каждым предприятием-загрязнителем.



Разработать дорожные карты по оснащению стационарных источников системами автоматического контроля на предприятиях.



Росприроднадзору и Роспотребнадзору провести проверочные мероприятия соблюдения режима в период НМУ в этих городах.»

Хочу поздравить наших друзей из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая с победой. Они прошли нелёгкий путь. Буквально бомбардировали письмами Госдуму и другие ветви власти. Зачастую получали в ответ отписки, но не сдавались. А тут сразу такая реакция. И Общественная палата отреагировала, направив письма активистов в Палату по экологии. Был организован «круглый стол» с участием ответственных лиц. Сама Абрамченко провела совещание, в котором принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, местный министр экологии Нияз Фазылов и другие официальные лица. И уже 9 марта прошёл брифинг по телеканалу БСТ, в ходе которого говорили про экологические проблемы в Башкирии.

Как сказала активистка Рита: «Много там конечно вранья было озвучено и многое не договорили, но это уже успех...». В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ признали, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) в этих городах могут быть 220 дней из 365, если год не високосный. НМУ – это отсутствие ветра, при которых концентрации загрязняющих веществ увеличиваются и напрямую влияют на здоровье. В такие дни врачи рекомендуют не выходить из дома, не проветривать помещения и по возможности не заниматься пробежками, прогулками или другими видами спорта на улице.

Местные жители попытались задавать вопросы участникам брифинга в ходе прямого эфира. Но, ответы получили далеко не все. Самые неприятные для властей вопросы мягко игнорировались.



Местная жительница Рәйлә Салихова по этому поводу обратилась к участникам брифинга: «Пост про брифинг по воздуху Салавата и Стерлитамака.

Не поверю, что нет ни одного вопроса по этой проблеме! Неужели и тут удаляете комментарии жителей данных городов? С 20 февраля идут замеры воздуха, и у нас появилась возможность дышать чистым воздухом, проветривать дома, гулять с детьми. Это говорит о том, что показатели будут в норме. Последние три ночи стал появляться химический запах. Днем все нормально. Закончится инвентаризация загазованности (по поручению вице-премьера В.В. Абрамченко), и предприятия вновь начнут нарушать нормативы? Это первый вопрос. Второй вопрос о вновь строящихся химзаводах в нашем треугольнике Ишимбай-Салават-Стерлитамак. Неужели при нынешних проблемах с чистотой воздуха такое ДОПУСТИМО???

Скриншот сделан. Прошу не удалять».



Другая жительница Людмила Ибрагимова также высказалась в связи с отключением обсуждения: «да уж, очень открыто. Комментарии отключили! Вот что нужно знать про нашу Республику Башкортостан. Только нужные вопросы в эфир. Правда потом связь включили, но отвечали в эфире только на удобные вопросы».

Вернёмся к письму, полученному редакцией «АН» от нашего корреспондента по несчастью Риты Фахретдиновой: «Хабиров тоже дал интервью на эту, его в Москве очень хорошо отчитали...».

В своем интервью Хабиров озвучил, что города Стерлитамак и Салават будут включать в проект «Чистый воздух», что дает городам определенное бюджетное финансирование для недопущения и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и обеспечение экологической безопасности. Он в свою очередь пообещал жителям наладить систему надежных показателей загрязнений, чтобы они понимали, что происходит. А то сейчас одни показатели загрязнений одно показывают, другие – другое, а единой системы учета и контроля улавливания выбросов нет.

Хабиров сказал, что они сделают четырёхстороннее соглашение, в первую очередь между предприятиями – это «Газпром нефтехим Салават» и Башкирская содовая компания, Министерство природы РФ и нашей метеорологической станцией и Росприроднадзором. В этом случае мы сможем выдавать единые согласованные и объективные данные того, что происходит и о опасности загрязнений. Второе, о чем удалось договорится, чтобы каждое предприятие стремилось к уменьшению выбросов сокращая их ежегодно, не на бумаге, а модернизацией.

В этом году бюджет на природоохранные мероприятия 1 млрд 380 тыс. рублей, но этого недостаточно, считает Хабиров. Для улучшения экологической обстановки в регионе химпредприятия попросили ускорить процесс обновления очистных конструкций не к 2030 году, а уже завтра».

Возмутительнее всего, что основной ошибкой Хабиров считает отсутствие разъяснительной работы, с людьми просто не велась работа. Только задумайтесь, согласно словам этого чиновника, беда не в том, что людей травили, а в том, что им не разъяснили почему их травят. А тем временем жители Стерлитамака, Салавата и Ишимбая обоняют страшные миазмы, у них болит голова, кровь идёт носом и не прекращается кашель.



В феврале Владимир Владимирович посетил Уфу и прямо указал Хабирову на то, что нужно серьёзно заниматься вопросами экологии. Кстати, и в столице Башкирии с лета 2021 года жители прилегающих к проспекту Октября улиц время от времени ощущают запах сероводорода. На такой же запах жалуются жители Михайловки и Алексеевки – пригородов Уфы. Правда об источнике этого запаха пока ничего, нигде не говориться. Опять же этот запах усиливается в безветренную, жаркую погоду (о чём мы уже говорили).

Кроме выбросов в атмосферу химпредприятия Башкирии грешат выбросами токсичных веществ в водоёмы и в почвы.

Опять же цитируем слова Риты: «Теперь все наши надзорные органы забегали, в том числе Минэкология. Радионова - руководитель Росприроднадзора РФ отправила к нам выездную лабораторию с Оренбурга, на пару недель, чтобы мониторили воздух в наших городах».



В качестве доказательства активности властей приводим письмо главы Росприроднадзора Светланы Радионовой: «С 6 по 10 марта специалисты будут проводить ежесуточный мониторинг, в том числе в ночное время, в 6 контрольных точках в зонах влияния источников выбросов основных промышленных предприятий. Будет исследован весь перечень загрязняющих веществ. Полученные результаты мы проанализируем. При выявлении нарушений примем решение о дальнейших действиях по отношению к загрязнителям».



И снова привожу слова Риты: «Теперь все зашевелились, а мы просто в шоке сидим... Хотя все наши заслуги, нашего движения Стерлитамак-дыши, пытаются умолчать и все теперь на себя наши лавры вешают... Но это не главное, самое главное, что мы добились такого результата... Практически месяц у нас практически не газуют... В Минэкологии наконец диспетчерскую круглосуточную службу организовали...».