Минюст: WWF признан иноагентом

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В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов начиная с 10 марта 2023 года включен Всемирный фонд природы (WWF), который получал поддержку от иностранных источников, сообщает «НИА Экология».

«Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», – сообщается на сайте ведомства.

В самом Фонде данное решение назвали необоснованным.

Также в список попал фонд «Свободная Бурятия», который был создан на территории США и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Фонд выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Активисты фонда проживают на территории иностранных государств, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов.