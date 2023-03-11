Новый анализ Колчестерской урны указывает на то, что гладиаторы сражались в римской Британии во втором веке нашей эры

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Фото: Кэрол Раддато; Колчестерская ваза, изготовленная около 175 г. н.э., выставлена в Музее замка Колчестер в Великобритании.

Сосуд, известный как Колчестерская ваза, хорошо известен исследователям. Он был обнаружен в могиле римской эпохи в Великобритании в 1853 году и содержит кремированные останки человека, сообщает «live science».

Тем не менее, ничего не было известно об умершем, и было неясно, была ли ваза изготовлена на месте или в континентальной Европе, где гладиаторские бои, как известно, развлекали зрителей в Римской империи.

Предстоящее исследование, однако, показало, что ваза была сделана из местной глины во втором веке нашей эры, что дало исследователям беспрецедентное представление о спортивных событиях на окраинах империи.

Город Колчестер, где была найдена погребальная урна, расположен на юго-востоке Англии, примерно в 100 километрах от Лондона.

В римские времена он был известен как Camulodunum и мог похвастаться тремя театрами, а также единственным гоночным треком на колесницах в Великобритании. Ко второму веку нашей эры Камулодунум был крупным городом с процветающей гончарной промышленностью.

Ваза Колчестера высотой 23 сантиметра и весом более 1 кг изображает три гладиаторские сцены с тремя типами бойцов: человек-человек, человек-животное и животное-животное.

В одной сцене «бестиарии» (звероборцы), обозначенные секундусом и Марио, сражаются с медведем, в то время как в другой Мемнон и Валентинус сражаются как «секутор» (преследователь) и «ретиариус» (сетевой человек), бой, в котором легко бронированный человек сражается с трезубцем и сетью, как метафора рыбака и его добычи.

Валентин описан как член 30-го легиона, который был размещен в северо-западной Германии, а Мемнон аннотирован римскими цифрами VIIII, что означает, что он сражался и выживал девять раз.

Из-за сложности украшения долгое время считалось, что ваза не могла быть изготовлена в Британии. Но растущее количество доказательств гончарной промышленности в Колчестере позволило исследовательской группе идентифицировать вазу как сосуд местного производства, датируемый 160-200 годами нашей эры.

Внимательное изучение надписи, которая, как ранее предполагалось, была создана после того, как горшок был обожжен, «показывает, что она была сделана, когда глина была мягкой, после того, как было нанесено украшение.

Ваза, вероятно, была создана как тип памятной чашки, которая затем была перепрофилирована в погребальную урну.

Подробное воспроизведение гладиаторских сцен на вазе Колчестера отражает «выбор ключевого момента в процессе», считают исследователи. «Надпись помогает сделать это особым воспоминанием и, вероятно, перекликается с рекламной шумихой, которая характеризовала подготовку к бою, такой как плакаты с именами бойцов».

Научный анализ кремированных костей показал, что они являются останками крепкого человека, который был старше 40 лет, когда он умер. Его зубы показали, что он приехал не из Колчестера, а из юго-западной Англии или, возможно, из-за пределов Британских островов. Но он не был одним из гладиаторов, упомянутых на вазе.

«Кремированный человек мог быть поклонником гладиаторов в целом или конкретного гладиатора», - предполагают специалисты.

Однако использование вазы гладиатора в качестве урны может свидетельствовать о еще более личной связи. «Я думаю, что более вероятно, что он был каким-то образом связан с этим событием», — сказал один из авторов исследования. «Поскольку мы знаем, что некоторые из тренеров сами были бывшими гладиаторами, он мог легко стать отставным гладиатором, который все еще участвовал в зрелище».

С его гладиаторскими темами и местной глиной, Колчестерская ваза является замечательным примером игр в римском стиле, происходящих в отдаленной части империи. Учитывая отсутствие письменных описаний подобных событий в Британии, колчестерская ваза предоставляет убедительные доказательства того, что там происходили гладиаторские состязания и что люди брали домой сувениры о своих приключениях.