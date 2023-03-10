Более 30 многоквартирных домов построят в якутском Заполярье по программе расселения аварийного жилья

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Источник: https://arctic-russia.ru

© Bulkin Sergey, Global look press

Новые дома появятся в Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Оленекском, Нижнеколымском, Момском, Эвено-Бытантайском и Среднеколымском районах, общая площадь вновь возводимого жилья составит порядка 47 тыс. квадратных метров, сообщает портал «Арктической зоны РФ».

В целом в Якутии возводятся 88 многоквартирных жилых объектов. На протяжении 2023 года будет расселено около 94 тыс. квадратных метров аварийного жилья, новые квартиры получат более 5 тыс. жителей Сахи.

Реновация жилого фонда в Арктической зоне России необходима в связи с оттаиванием вечной мерзлоты и изменением климата.

Также суровые климатические условия Заполярья обуславливают сверхнормативный износ зданий и конструкций. Тысячи квадратных метров жилья, сооруженного в XX веке, к настоящему моменту являются непригодными для проживания.