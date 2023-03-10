Сданную на переработку в Сингапуре поношенную обувь нашли на индонезийских барахолках

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Reuters

Американский нефтехимический гигант Dow Inc и правительство Сингапура заявили, что они превращают старые кроссовки в игровые площадки и беговые дорожки. Reuters проверил это обещание, поставив скрытые трекеры в 11 пар пожертвованной обуви. Большинство из них были экспортированы, а не переработаны.

На захудалом рынке на индонезийском острове Батам из задней части разрушающегося магазина подержанной обуви шел сигналил трекер местоположения. Репортер Reuters последовал за пронзительным пингом к насыпи старых кроссовок и начал копаться в куче.

Вот они: пара синих кроссовок Nike с устройством слежения, спрятанным в одной из подошв.

Пятью месяцами ранее, в июле 2022 года, Агентство Reuters передало обувь программе переработки, возглавляемой правительством Сингапура и американским нефтехимическим гигантом Dow Inc. В пресс-релизах и рекламном видео, размещенном в Интернете, эти усилия обещали собрать прорезиненные подошвы и средние подошвы пожертвованной обуви, а затем измельчить материал для использования в строительстве новых игровых площадок и беговых дорожек в Сингапуре.

С этой целью новостная организация вырезала неглубокую полость во внутренней подошве одного из синих Nikes, поместила внутри Bluetooth-трекер, а затем скрыла устройство, покрыв его стелькой. Трекер был синхронизирован с приложением для смартфона, которое показывало, куда перемещается обувь в режиме реального времени.

В течение нескольких недель синие Nike покинули процветающий город-государство и двигались на юг по морю через узкий Сингапурский пролив на остров Батам, показало приложение.

Reuters решил поместить трекеры в дополнительные 10 пар пожертвованной обуви, чтобы увидеть, была ли своенравная пара № 1 случайностью.

Ни одна из 11 пар обуви, подаренных Reuters, не была превращена в дорожки для упражнений или детские парки в Сингапуре.

Вместо этого почти вся помеченная обувь оказалась в руках Yok Impex Pte Ltd, сингапурского экспортера подержанных товаров.

В результате, десять пар переместились сначала из контейнеров для пожертвований на объект экспортера, затем в соседнюю Индонезию, в некоторых случаях путешествуя на сотни миль в разные уголки обширного архипелага.

Reuters отслеживал 11 пар обуви за шестимесячный период. Вся обувь была помещена в различные бочки для пожертвований по всему Сингапуру в период с 14 июля по 9 сентября прошлого года. Хотя выборка была небольшой, тот факт, что ни одна из этих пар обуви не попала на завод по переработке в Сингапуре, подчеркивает слабые места в системе.

В 2015 году Министерство торговли Индонезии ввело запрет на импорт подержанной одежды. Эта мера запретила импорт подержанной одежды и обуви из-за опасений по поводу гигиены и потенциала этих предметов для распространения болезней, а также из-за необходимости защиты местной текстильной промышленности.