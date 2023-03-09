Недавно обнаруженный астероид имеет вероятность столкновения с Землей один к шестистам

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Недавно обнаруженный астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в феврале 2046 года, хотя шансы на столкновение низки, сообщает «live sciencе».

Хотя 1-н шанс к 600 это более высокий, чем в среднем, уровень риска для околоземных астероидов, это все еще «очень маленький шанс» столкновения, сообщает НАСА, и этот уровень риска, как ожидается, снизится по мере того, как станут доступны более четкие наблюдения астероида.

Впервые обнаруженный 27 февраля, астероид, получивший название 2023 DW, по оценкам, размером около 50 метров в диаметре, или примерно в длину бассейна олимпийского размера.

Ожидается, что астероид совершит сближение с Землей 14 февраля 2046 года.

Часто, когда новые объекты впервые обнаруживаются, требуется несколько недель данных, чтобы уменьшить неопределенности и адекватно предсказать их орбиты через годы в будущем.