Бегемоты Пабло Эскобара заполонили Колумбию многочисленным потомством

Известный колумбийский наркобарон Пабло Эскобар убит три десятилетия назад. За долгие годы «своей работы» он сколотил крупный капитал. Следы его активной жизни заметны даже в современной Колумбии. Большие деньги наркобарон тратил на развлечения. В частности, привёз в страну бегемотов, которые отлично прижились и размножились.
Огромные деньги Эскобар тратил на развитие своего поместья площадью в 20 квадратных километров. В нём был частный аэропорт, дорогие автомобили, бордель. Когда владельца убили, ранчо пришло в упадок. Часть имущества растащили, здания разрушили. Животных распределили по зоопаркам. Без надобности остались только бегемоты. Их не смогли отловить и транспортировать. Сейчас 60 бегемотов живут в небольшом озере, которое пришло в запустение. В парке им становится тесно, поэтому животные стали переселяться в соседнюю реку Магдалена.
Обилие пищи, мягкий климат сделали Колумбию второй родиной для бегемотов. Несколько лет назад гиппопотамов видели уже на расстоянии более 200 километров от парка. Через десяток лет количество особей перевалит тысячу. Если власти не начнут контролировать размножение животных, они могут создать серьёзные проблемы.
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