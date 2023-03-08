Луна может получить свой собственный часовой пояс

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Поскольку разные страны планируют лунные миссии, Европейское космическое агентство считает, что создание лунного часового пояса может упростить ситуацию, сообщает «The New York Times».

На протяжении десятилетий лунные миссии действовали по часовому времени страны, которая их запустила. Но с практически одновременными несколькими лунными исследованиями планируемыми разными странами, Европейское космическое агентство (ЕКА) сочло нынешнюю систему неустойчивой.

Решением этой проблемы, как сообщило агентство на прошлой неделе, является лунный часовой пояс.

Основная цель создания универсальной системы хронометража для Луны, по словам ЕКА, заключается в упорядочении контактов между различными странами и организациями, государственными и частными, которые координируют миссии на Луну и вокруг нее.

Лунный посадочный модуль M1, построенный японской компанией Ispace, должен прибыть на Луну в апреле. Также ожидается, что шестиногий цилиндрический робот под названием посадочный модуль Nova-C, построенный хьюстонской компанией Intuitive Machines, запустится на Falcon 9 SpaceX и приземлится на Южном полюсе Луны в июне. Дополнительные беспилотные миссии приземлятся к концу года, по словам Джека Бернса, директора Сети исследований и космических наук в Университете Колорадо, Боулдер.

И это все, помимо миссии, среди других возможных лунных посадок. НАСА тоже готовится отправить четырех астронавтов на орбиту вокруг Луны в следующем году.

С увеличением исследований появляется потенциал для недопонимания.

В прошлом году Китай завершил строительство собственной космической станции и ранее намекал, что китайские астронавты будут на Луне к 2030 году. Южная Корея запустила свой собственный лунный космический корабль Danuri на ракете SpaceX Falcon из Флориды в августе. Он присоединился к индийской миссии Chandrayaan-2, а также к космическим кораблям НАСА и Китая на своей орбите Луны.

«Эти миссии будут не только находиться на Луне или вокруг нее одновременно, но и часто будут взаимодействовать — потенциально ретранслируя связь друг для друга, выполняя совместные наблюдения или проводя операции сближения», — говорится в заявлении ЕКА. Чтобы все эти взаимодействия происходили гладко, миссии должны будут работать в стандартизированное время, говорится в сообщении агентства.

«Эта идея хронометража на Луне важна, потому что она показывает международное развитие Луны», — сказал доктор Бернс. «Точный хронометраж был ключом к навигации на Земле, и это ключ к навигации между Землей и Луной».