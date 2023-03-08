В ООН спрогнозировали развитие на Земле природного явления Эль-Ниньо

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Источник: ТАСС

Фото: pixabay

Природное явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом, может прийти в ближайшие месяцы на смену противоположному феномену Ла-Нинья, сообщает ТАСС.

По данным ВМО, являющейся специализированным учреждением ООН, Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может появиться «в ближайшие месяцы после трех лет подряд необычно стойкого и затяжного явления Ла-Нинья, которое повлияло на температуру и характер осадков в разных частях мира».

«Если мы сейчас войдем в фазу Эль-Ниньо, то это, вероятно, вызовет еще один всплеск глобальной температуры», - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В организации напомнили, что в настоящее время 2016 год является самым теплым за всю историю наблюдений за погодой и климатом.

Этот рекорд был установлен вследствие «сочетания Эль-Ниньо и изменения климата». Существует 93-процентная вероятность того, что по крайней мере один год до 2026-го будет самым теплым за всю историю наблюдений.

В организации напомнили, что нынешний феномен Ла-Нинья продолжается с сентября 2020 года. Он связан с «широкомасштабным охлаждением температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана наряду с изменением тропической атмосферной циркуляции, в частности ветров, давления и дождей».