Экологические итоги недели: В Сахалинской области неизвестные обезглавили 26 северных оленей; пластикоз поражает морских птиц

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Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На юго-востоке Турции после серии непрекращающихся землетрясений полчища гусениц атаковали поля, что грозит потерей урожая. В США начали массово заболевать ликвидаторы железнодорожной техногенной аварии в Огайо. В России произошло сразу два не связанных между собой случая экоцида: убийство почти 50 косуль и обезглавливание 26 Краснокнижных северных оленей, включая беременных самок.



На прошлой неделе полицейские на 525 км трассы Челябинск — Новосибирск остановили автомашину с браконьерами. В общей сложности их подозревают в истреблении почти 50 косуль. Сотрудники изъяли у браконьеров 2 туши и 41 шкуру косули, 119 копыт, 12 голов животных. Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Трое подозреваемых помещены в изолятор временного содержания УП Петропавловска. Второй вопиющий случай произошел в Охинском районе Сахалинской области, где неизвестные обезглавили 26 Краснокнижных северных оленей. При этом зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заподозрил, что в браконьерской охоте могли участвовать высокопоставленные чиновники, так как организовать такое мероприятие - очень дорогое удовольствие. Очевидцы считают, что оленей загоняли на снегоходах, а затем расстреляли. Среди убитых и затем обезглавленных животных были самцы и самки, в том числе беременные. Сотрудники полиции и ФСБ задержали первого подозреваемого в экоциде. В ходе следственных действий в гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях полицейские нашли тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей и другими биоресурсами. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту расправы над оленями.



В многострадальной Турции новая напасть – нашествие гусениц. После серии землетрясений полчища насекомых появились на поверхности. Пока 95% гусениц концентрируется на обочинах дорог, в поселках и на пустырях. В непосредственной близости от сельхозугодий находится лишь 5% вредителей, но, если нашествие не остановить, страна рискует остаться без урожая. Гусениц настолько много, что они укрывают землю плотным ковром.



Шестого февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Согласно последним данным, число погибших в Турции приблизилось к 46 тысячам человек.



В США начали массово заболевать ликвидаторы железнодорожной техногенной аварии в Огайо. Авария с утечкой высокотоксичных химикатов произошла около месяца назад. Из 141 вагона поезда 20 перевозили опасные материалы — винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат, этиленгликоль, монобутиловый эфир, изобутилен, горючие жидкости и производные бензола, причем бутилакрилат, винилхлорид и этилгексилакрилат был в 14 вагонах.



Как и местные жители, пожарные жалуются на мигрени, кашель, странную сыпь и тошноту. Работники считают, что винилхлорид, разлитый в результате ЧП, это бомба замедленного действия.



Чиновниками на месте было принято решение не собирать, а сжечь жидкий винилхлорид, разлившийся после крушения грузового состава, что только усугубило и так не простую ситуацию. До сих пор нет официальных данных о количестве ядовитых веществ, попавших в атмосферу и грунтовые воды. Экологи высказывают мнение, что власти пытаются скрыть масштабы экологической катастрофы.



На прошлой неделе было опубликовано новое исследование о влиянии пластика на морских птиц. «Пластикоз», так окрестили заболевание, вызывается небольшими кусочками пластика, которые воспаляют пищеварительный тракт птиц. Со временем постоянное воспаление приводит к тому, что ткани зарубцовываются и деформируются, с побочным воздействием на рост, пищеварение и выживание. Пластикоз является одним из видов фиброзного заболевания. Эти состояния вызваны чрезмерным количеством рубцов, когда область тела неоднократно воспаляется и препятствует нормальному заживлению раны. Плотоногие буревестники, которые живут на острове Лорд-Хау, являются самыми загрязненными пластиком птицами в мире. Для молодых птиц и птенцов это может быть особенно вредно. Исследования показали, что до 90% молодых птиц содержат пластик в желудках, которым их кормят родители. В крайних случаях это может привести к тому, что птенцы умрут от голода, поскольку их желудки заполняются пластиком, который они не могут переварить. На данный момент пластикоз известен только у плотоногих буревестников. Но учитывая количество пластикового загрязнения, разумно предположить, что другие виды также страдают от этого заболевания.



