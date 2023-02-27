Китай наращивает количество разрешений на угольные электростанции

Согласно последним исследованиям Китай в прошлом году одобрил крупнейшее расширение угольных электростанций с 2015 года, сообщает «phys.org».
Угольные энергетические мощности, которые Китай начал строить в 2022 году, были в шесть раз больше, чем в остальном мире вместе взятые, говорится в докладе Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) в Финляндии и Global Energy Monitor (GEM).
«Китай продолжает оставаться вопиющим исключением из продолжающегося глобального спада в развитии угольных электростанций», - сказала аналитик GEM Флора Шампенуа.
«Скорость, с которой проекты продвигались через разрешение на строительство в 2022 году, была экстраординарной».
Китай полагается на уголь почти на 60 процентов своей электроэнергии.
Большинство новых угольных проектов были одобрены в провинциях, пострадавших от катастрофической нехватки электроэнергии из-за рекордных волн тепла за последние два года.
Ажиотаж за одобрениями начался после того, как кабинет министров Китая в мае объявил об инвестициях в угольную энергетику в размере 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов).
«Это та же динамика, которую мы наблюдали во время предыдущего бума в 2015 году», - сказал AFP Лаури Мюлливирта, ведущий аналитик CREA.