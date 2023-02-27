27 февраля отмечается Международный день полярного медведя

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Источник: https://tass.ru

© Viktor Pogontsev, Global look press

Ученые выделяют 19 субпопуляций полярного медведя. Самые крупные примерно 2-3 тыс. особей обитают на территории Баренцева и Чукотского морей, Девисова пролива, залива Фокс и пролива Ланкастер.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу, общая популяция составляет 22–31 тыс. особей.

Для охоты и размножения медведям важен лед, однако из-за глобального потепления число дней, когда море покрыто льдом, сокращается. Так, на территории Баренцева моря с 1979 по 2019 год оно сократилось на 15,4 дня, в Южном море Бофорта — на 10,9 дня. Из-за этого хищникам сложнее нагулять достаточно жира, чтобы пережить летний сезон.