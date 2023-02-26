Какие погодные сюрпризы готовит март?

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Источник: https://www.meteovesti.ru

Пётр Николаевич Грузинский, Общественное достояние, wikimedia.org

Кого март порадует теплом, а в каких регионах России, напротив, будет холоднее обычного, расскажет «Метеовести».

Предварительные прогнозы на первый весенний месяц не очень оптимистичны по мнению «Центра ФОБОС». В средней полосе Европейской России температурный режим ожидается в рамках климата. А тёплый погодный сценарий готовит погода только для Южной России, Урала и Сибири. На северо-западе Русской равнины и на большей части территории Дальнего Востока средняя температура будет немного ниже нормы.

И главная особенность – в нынешнем марте температурный режим будет очень неустойчивым. Например, в Москве, в первую декаду марта погода будет в рамках климата, затем прогнозируется кратковременная волна тепла, которая сменится мощным арктическим вторжением. И только во второй половине третьей декады, наконец-то, возобладают весенние процессы, и среднесуточная температура станет положительной.

В такой ситуации снежный покров будет разрушаться довольно медленно. Сейчас его граница продвинулась на юг вплоть до Низовьев Волги и Дона и в Ставрополье, а к Центральной России она отступит только в первой декаде апреля. В зоне СВО слой снега составляет всего несколько сантиметров, и здесь он растает уже в начале марта. Впереди весенняя распутица.