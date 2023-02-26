Долина реки Лихоборки стала новой особо охраняемой природной территорией в Москве

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

Фото: соцсети

Общее число особо охраняемых природных территорий Москвы достигло 146, в их число вошел ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки», сообщает ТАСС.

Уточняется, что в состав природного комплекса площадью 23,31 га были включены участки долины реки Лихоборки, на которых сохранились благоприятные условия для обитания редких видов животных и растений.

Флора новой природной территории представлена лесными, луговыми, болотными, водными и другими естественными растительными сообществами. В речной долине обитают редкие для столицы огарь, или красная утка, озерная лягушка, европейский крот. Также здесь можно увидеть многих обычных городских пернатых: синицу, лазоревку, воробья, зеленушку. На пролете либо кормлении встречаются обыкновенная пустельга, коростель, камышница, белоспинный дятел.

Лихоборка - самый крупный правый приток Яузы протяженностью около 18 км, 14 из которых (около 80%) протекает на территории Москвы в районах Головинский, Западное Дегунино и Отрадное.

Площадь водосборного бассейна реки составляет 55 кв. км. Придание статуса ООПТ позволит восстановить и сохранить природный комплекс, а также создаст условия для поддержания рекреационного потенциала долины реки.