Ученые предупреждают о сезоне травяных пожаров в Австралии из-за ослабления Ла-Нинья

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Источник: https://www.abc.net.au

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Травы и кустарники в настоящее время высыхают и умирают, поскольку Ла-Нинья продолжает ослабевать, а полосы жаркой, сухой погоды захватывают большую часть Австралии, создавая потенциальную «пороховую бочку».

Три последовательных влажных года подготовили австралийский ландшафт к опасным травяным пожарам, с потенциалом для сжигания в масштабах, «никогда ранее не испытывавшихся», предупреждает новый доклад, сообщает «ABC Новости».

Значительные травяные пожары уже вспыхнули почти в каждом штате и территории за последний месяц, но худшее еще впереди, по словам пожарного и бывшего комиссара пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса Грега Маллинса.

Г-н Маллинс подготовил доклад на этойнеле вместе с учеными Жоэль Гергис, Дэвидом Кароли и Мартином Райсом для Климатического совета.

Ожидается, что пожароопасные условия ухудшатся в ближайшие месяцы, поскольку Ла-Нинья ослабевает.

«Это к западу от водораздела, и это прямо через Центральную Австралию, пустыню Симпсон, Алис-Спрингс, Ларапинту, части Южной Австралии, Квинсленд, Викторию — это национально», — сказал г-н Маллинс.

Согласно исследованию Совета по климату, худшие травяные пожары в Австралии последовали за предыдущими последовательными Ла-Ниньясами, причем худшие за всю историю наблюдений произошли после 1974-75 годов, выжигая около 117 миллионов гектаров страны.

«Если этого не произойдет на этот раз, это будет первый раз, когда этого не произойдет», - сказал г-н Маллинс.

После периодов большого количества осадков травяные пожары обычно представляют первую угрозу, поскольку луга быстро высыхают.

Травяные пожары движутся в четыре раза быстрее, чем лесной пожар, и они убивают все на своем пути.

В докладе, опубликованном в среду, прогнозируются опасные условия лесных пожаров в течение следующих нескольких месяцев.

В качестве примера опасной погоды, зимой в США в декабре 2021 года, после засухи в Колорадо, травяной пожар, вызванный ветрами со скоростью более 185 километров в час, пронесся по стране недалеко от Денвера, уничтожив 1 100 домов.

Г-н Маллинс сказал, что он боролся с пожарами во время «Черного лета» в 2019 году, но не смог заставить федеральное правительство в то время прислушаться к его предупреждениям.