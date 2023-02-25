Сингапурский мужчина подал в суд на женщину на $3,24 млн после того, как она отказалась превратить дружбу в романтику

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Источник: https://www.abc.net.au

Фото: stockvault

Он хотел романтики, но она хотела только дружбы. И когда Нора Тан Шу Мэй отклонила его ухаживания, К. Каушиган подал на нее в суд оценив сумму ущерба его психологическому состоянию после отказа в 3,24 миллиона долларов. Иск поступил в Высший суд Сингапура, с формулировкой на возмещение перенесенной эмоциональной травмы, которую, как он утверждает, нанесла вред его здоровью, сообщает «abc.net.au».

Генеральный директор компании по гонкам на дронах, которому около 30 лет, сказал, что он впервые встретил г-жу Тан на социальном мероприятии в 2016 году. Со временем сложилась дружба, но в конце 2020 года, согласно судебным документам, пара «разочаровалась» в том, как они видят свои отношения.

Согласно судебным документам, г-жа Тан в конечном итоге сказала г-ну Каушигану, что хочет только дружбы, что вызвало недовольство г-на Каушигана, который чувствовал, что это будет означать «шаг назад в отношениях».

Когда г-жа Тан попыталась установить границы и ограничить контакты с г-ном Каушиганом, он пригрозил судебным иском с «денежным ущербом, возникшим в результате небрежного причинения эмоционального стресса и возможной диффамации».

В результате, г-жа Тан согласилась принять участие в консультациях, которые продолжались 18 месяцев, чтобы «помочь г-ну Каушигану смириться с ее решением не поддерживать романтические отношения с ним».

Убедившись в неэффективности посещаемых ими консультаций, она прекратила все контакты с ним и получила в отношении него защитный ордер.

Тогда он подал иск в Высший суд против нее, попросив 3 миллиона долларов для покрытия «бессрочной потери потенциальных инвестиций, реабилитационных и терапевтических программ для преодоления перенесенной травмы, а также снижения его способности зарабатывать».

Но на этом г-н Каушиган не остановился и подал другой иск на г-жу Тан в магистратский суд Сингапура за ущерб в размере 22 000 $SG, утверждая, что она нарушила предполагаемое соглашение между ними о «улучшении их отношений».

В связи с надвигающимися судебными делами г-жа Тан предложила г-ну Каушигану список «улучшений», которые она могла бы внести в их отношения.

Но в прошлом месяце магистратский суд постановил, что такого обязательного контракта не существует, и отклонил иск г-на Каушигана как злоупотребление процессом, назвав его «явно необоснованным».

«Рассмотренный в целом, я считаю, что настоящий иск был преднамеренно инициирован истцом (г-ном Каушиганом) со скрытым мотивом раздражения или угнетения ответчика (г-жи Тан),- написал судья в своем решении.

Этот суд г-жа Тан выиграла, но дело Высшего суда всё еще продолжается, как и иск г-жи Тан о домогательствах.

Защитники по правам женщин считают, что судебный процесс рисует «тревожную картину мужского сексуального и романтического права» даже после того, как женщина сообщила о своем отсутствии интереса.