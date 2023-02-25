Тропические леса бразильской Амазонки продолжают исчезать

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© Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Бразильская вырубка лесов Амазонки достигла худшего в истории февральского уровня во второй месяц президентского срока президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает «phys.org».

Спутники наблюдения обнаружили 209 квадратных километров уничтоженного леса, согласно системе мониторинга DETER Института космических исследований INPE.

Отчет INPE включал данные только до 17 февраля, но уже был виден рост по сравнению с предыдущим худшим февралем 2022 года.

Лула вступил в должность 1 января 2023 года с обещанием восстановить правительственные учреждения, которым поручено защищать окружающую среду после серьезных сокращений бюджета и персонала, инициированных предыдущим презентом Болсонару.

Луи́с Ина́сиу Лу́ла да Си́лва 35-й (2003—2011) и 39-й (с 2023) президент Бразилии.

Лула также объявил об амбициозной цели нулевой вырубки лесов к 2030 году.

Для этого он рассчитывает на международную помощь, в частности через Фонд Амазонки, основными вкладчиками которого являются Германия и Норвегия.