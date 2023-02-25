Искалеченный людьми медведь Диксон начал чувствовать заднюю левую лапу

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© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Из Московского зоопарка стали поступать первые хорошие новости о реабилитации белого медведя Диксона, который научился переставлять заднюю левую лапу.

Специалисты отмечают положительную динамику в восстановлении. Так, Диксон уже может ставить заднюю левую лапу из положения «лёжа» в положение «сидя». Он стал чаще двигать голеностопом и реагировать на прикосновения.

Директор зоопарка также сообщила, что специалисты начали приучать Диксона к вибромассажеру и миостимулятору.

Мишка с большим энтузиазмом относится ко всем процедурам, видимо начинает себя лучше чувствовать после них, а может очень хочет скорее поправиться и проявляет поразительную волю к жизни.

Напомним, в августе 2022 года медведь приполз за помощью к людям. У белого медведя было множество огнестрельных ранений и перелом ребер, похоже его пыталась сбить машина. Животное было экстренно перевезено в Москву для оказания медицинской помощи. К сожалению, у мишки был поврежден позвоночник, но краснокнижного зверя было решено не усыплять, а попробовать новый способ и метод реабилитации.

Сейчас у мишки есть бассейн со специальным тренажером для тела, чтобы попробовать разработать конечности и тренировать тело.

Несмотря на тяжелый диагноз, врачи надеются, что все-таки смогут вернуть мишке возможность ходить.